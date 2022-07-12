* талибами — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, , 09:48 — REGNUM В афганской провинции Нимроз снова произошли столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Согласно источникам, конфликт произошёл в уезде Канг. На видеозаписи, которая попала в распоряжение газеты «8 Собх», слышны звуки выстрелов из лёгкого и тяжёлого оружия.

За последний месяц это уже третье столкновение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иранскими пограничниками. Не так давно в результате конфликта был убит иранский пограничник по имени Мохаммад Саад, и МИД Ирана обратился к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за разъяснениями.