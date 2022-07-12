Париж, , 09:47 — REGNUM Французский косметический бренд Sephora продаст все свои 88 магазинов в России местному генеральному директору «Ile de Beauté», сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Sephora объявляет о подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки, при согласовании с местными органами, в частности антимонопольными органами, не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные против России, стали косвенной причиной разгона инфляции в мире, особенно в еврозоне.

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