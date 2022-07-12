Вологда, 12 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вологодская область на закупку льготных лекарств дополнительно получит 22 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«На эти средства будут закуплены дополнительные лекарства и медицинские изделия для тех, кто в этом нуждается. Подчеркну, что потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Поэтому вопросов по обеспечению ими в Вологодской области не было и при выделении дополнительных средств не будет до конца года», — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40 млрд рублей.