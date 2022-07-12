Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Из-за ухудшения погодных условия в Санкт-Петербурге продлят действие оранжевого уровня опасности. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Ливень ИА REGNUM

Вечером в этот день в Северной столице ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Поэтому оранжевый уровень опасности будет действовать с 15:00 до 23:00 12 июля.

Напомним, к Петербургу приблизился циклон «Зельда», которые принесёт грозы, ливни и сильный ветер.

Водителям по-прежнему рекомендуют быть предельно осторожными и отказаться от поездок на автомобилях из-за риска ДТП. Пешеходы также должны быть особо осторожными.

Напомним, что сутками ранее в Петербурге с жёлтого уровня опасности повысили уровень до оранжевого до полуночи 12 июля. Такой уровень опасности означает условия, когда есть вероятность стихийных бедствий.

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