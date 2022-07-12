Пермь, , 09:46 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о небезопасных речных перевозках пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Суд

По данным ведомства, 57-летний пермяк за денежное вознаграждение организовал перевозку на судне 54 пассажиров, в том числе пятерых детей, при максимальной пассажировместимости 12 человек. Техническая безопасность речного судна не была обеспечена, жизнь и здоровье пассажиров подверглись реальной угрозе.

Установлено, что весной 2021 года знакомый предложил пермяку арендовать его судно и проводить развлекательные мероприятия по экскурсионно-прогулочному маршруту за отдельную плату. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, мужчина попал под уголовное преследование.

Суд приговорил фигуранта к десяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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