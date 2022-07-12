Кемерово, , 09:46 — REGNUM В 16 районах Кемеровской области установили спортплощадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Сдача норм ГТО Minsport.gov.ru

«В Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура, всё больше людей занимается спортом. Благодаря федеральным и региональным программам мы возводим спортивные объекты разного уровня, которые становятся местом проведения самых знаковых и популярных соревнований. Кроме того, все эти объекты доступны для наших жителей», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отметим, что на установку спортплощадок ГТО устанавливают в Кузбассе с 2019 года было направлено более 46 млн рублей.