Сеул, , 09:46 — REGNUM 11 июля советник госсекретаря США Дерек Шолле прибыл с двухдневным визитом в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе зарубежной поездки представитель США встретится с представителями южнокорейского правительства, научных и общественных кругов, с которыми обсудит вопросы укрепления двустороннего союза, северокорейскую ядерную проблему, ситуацию в Мьянме и другие актуальные проблемы.

В американском госдепе также добавили, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк с 11 по 15 июля посетит Камбоджу и Японию.