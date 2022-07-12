Москва, , 09:44 — REGNUM К новым испытаниям и серийному производству готовится новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом 12 июля сообщил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Ракета РС-28 «Сармат» Michael — Nuclear silo

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, предназначенная прежде всего для поражения таких крупных надводных целей, как авианосцы, создаётся в России для Военно-морского флота (ВМФ) страны.