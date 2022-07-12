Москва, , 09:44 — REGNUM Телеведущий Николай Дроздов, ранее почувствовавший себя плохо во время съёмок, заявил, что его самочувствие было связано с низким давлением. Об этом он заявил телеканалу «Звезда».

Николай Дроздов Maxim75

«Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова — давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Скорая приехала, померили давление — все, оказывается, в норме», — сказал Дроздов.

По его словам, сейчас его самочувствие в порядке.

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