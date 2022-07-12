Хельсинки, 12 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Забор на границе юго-восточной части Финляндии с Россией может появиться до конца текущего лета, сообщает 11 июля пограничная служба Финляндской Республики.

JIP Граница Финляндии и России

Напомним, что парламент Финляндии принял закон, который позволит государству установить барьеры вдоль границы с Россией. Таким образом страна хочет закрыться для тех, кто ищет возможность незаконно попасть в Финляндию и попросить убежища.

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Как рассказали в пограничной службе Финляндии, пробная ограда может быть возведена на отдельных участках в приграничной зоне юго-восточной Финляндии уже этим летом. Сначала финские пограничные службы посмотрят, насколько эффективным будет ограждение в осенних и зимних условиях, после чего будет принято решение об установке ограждения по всей линии границы с РФ, составляющей более 1300 километров.

«Это не просто забор. Он будет оснащен системой технического наблюдения, и, вероятно, к нему будет вести тропа, которая позволит быстро добраться до ограждения», — прокомментировал финским СМИ начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянииттю.

Добавим, что в настоящий момент погрануправление Финляндии ведет работу по маркировке приграничной зоны в Лапландии, вдоль границы с Россией.