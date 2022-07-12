Донецк, 12 июля 2022, 09:39 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Всего было выпущено 178 различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка.