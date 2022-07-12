Каир, , 09:38 — REGNUM Бывший наставник московского «Спартака», португалец Руй Витория стал главным тренером сборной Египта по футболу. Об этом 12 июля сообщает в пресс-служба футбольной ассоциации Египта.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Отмечается, что контракт рассчитан на четыре года. Египет стал первой сборной в карьере тренера, до этого он работал только с клубами.

Напомним, Витория был главным тренером «Спартака» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в группе Лиги Европы, где также играли итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

С 2015 по 2019 год Витория возглавлял лиссабонскую «Бенфику», с которой дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выиграл Кубок Португалии и Кубок португальской лиги.