Оренбург, 12 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло ЧП в грузовом поезде, сообщает 12 июля Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Последствия задымления

На перегоне станций Каргала — Газовая Южно-Уральской железной дороги задымился тепловоз. Он следовал в составе грузового поезда.

Пострадавшие отсутствуют. Задержек движения поездов ЧП не вызвало. По факту инцидента проводится проверка.