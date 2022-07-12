В Оренбуржье произошёл пожар в тепловозе грузового поезда
Оренбург, 12 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло ЧП в грузовом поезде, сообщает 12 июля Уральская транспортная прокуратура.
Уральская транспортная прокуратура
Последствия задымления
На перегоне станций Каргала — Газовая Южно-Уральской железной дороги задымился тепловоз. Он следовал в составе грузового поезда.
Пострадавшие отсутствуют. Задержек движения поездов ЧП не вызвало. По факту инцидента проводится проверка.