Прохоровский район, Белгородская область, , 09:37 — REGNUM Торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Прохоровского танкового сражения начались в Белгородской области, сообщает 12 июля корреспондент ИА REGNUM.

Звонница на Прохоровском поле Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

К мемориальной Звоннице и музеям Прохоровки весь день курсируют бесплатные пригородные поезда и автобусы из Белгорода и Старого Оскола. Планируется, что в торжествах примут участие более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 26 участников, двое из которых сражались в Курской битве. Уже по традиции на праздник из Подмосковья приедет участница этой битвы, ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии Мария Рохлина.

Гостей праздника встречают интерактивные площадки, у Звонницы смонтирован большой экран для трансляций, работают музеи Прохоровки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Третьем ратном поле России выступят народный артист РСФСР Лев Лещенко, духовые оркестры Министерства обороны РФ и Белгородской государственной филармонии, а также победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волчков.