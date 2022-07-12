Москва, , 09:36 — REGNUM На сегодняшний день закупка долларов и евро невозможна, и в перспективе данная ситуация не изменится. Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты», — сказал Силуанов.

Он также заявил об отсутствии проблем с валютами дружественных стран, и в случае возобновления бюджетного правила нужно производить интервенции именно в этих валютах: «Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть».