* талибами — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:35 — REGNUM В афганской провинции Тахар двое пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо получили ранения в результате столкновения между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновение произошло на центральном перекрёстке уезда Ходжа Бахауддин.

Согласно источникам, конфликт вспыхнул в результате перепалки между узбекским командиром Аделем и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу оскорбления узбеков.

Адель бежал с места конфликта, а его отца арестовали и увезли пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние месяцы в провинции Тахар неоднократно происходили столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) узбекского и пуштунского происхождения, и эти конфликты также приводили к жертвам.