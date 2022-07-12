Донецк, , 09:35 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки и Пантелеймоновки в ДНР. Об этом 12 июля сообщили в представительстве в СЦКК.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 8:30 из посёлка Новогородское был открыт огонь по Горловке, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В 8:40 из Дзержинского работал миномёт, по Горловке выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 8:45 вновь нанесён удар с украинских позиций в Новгородском, однако на этот раз целью стала Пантелеймоновка, для обстрела которой применили «Град». Всего выпущено четыре ракеты.

В 8:56 удар по Горловке нанесён из Нелеповки. Ствольная артиллерия выпустила восемь снарядов калибра 122 мм.