Василий Иванов,
12 июля 2022, 12:26 — REGNUM Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Брянск 11 июля и возложили цветы к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» на заправке по пути в Брянск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ремонт на заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
По машинам!
Василий Иванов © ИА REGNUM
На пути в Брянск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега проехали под проливным дождем более четырех часов
Василий Иванов © ИА REGNUM
В пути
Василий Иванов © ИА REGNUM
Походная трапеза на пути в Брянск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Капли дождя просачиваются сквозь тентовое покрытие
Василий Иванов © ИА REGNUM
На пути в Брянск
Василий Иванов © ИА REGNUM
На мероприятии выступили члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости участникам бронепробега из Казахстана в знак дружбы союзных государств.
Памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подкачка колеса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также капсула была вручена директору Государственного краеведческого музея Брянской области Ирине Кулешовой и Алексею Мигалину, руководителю Военно-технического общества. Торжественную церемонию возложения цветов у Брянского мемориала посетил директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов. Он поблагодарил всех участников бронепробега за их цельность и мужественное преодоление преград на своем пути.
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отряд казачьего спецназа Юнармии на торжественной церемонии возложения цветов в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Директор Государственного краеведческого музея Брянской области Ирина Кулешова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Член Военно-технического общества Азиз-Алибек Хамидов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
В своей речи президент Военно-технического общества Алексей Мигалин подчеркнул, что подобного рода мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости у молодежи.
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Брянского муниципалитета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии президенту Военно-технического общества Алексею Мигалину
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Мигалин и Виталий Свинцов наклеивают звезду на пункт назначения Брянск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов © ИА REGNUM