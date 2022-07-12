12 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 12:26 — REGNUM Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Брянск 11 июля и возложили цветы к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники бронепробега «Дорога Мужества» на заправке по пути в Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM

Василий Иванов © ИА REGNUM

На заправке Василий Иванов © ИА REGNUM

На заправке Василий Иванов © ИА REGNUM

Ремонт на заправке Василий Иванов © ИА REGNUM

По машинам! Василий Иванов © ИА REGNUM

На пути в Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега проехали под проливным дождем более четырех часов Василий Иванов © ИА REGNUM

В пути Василий Иванов © ИА REGNUM

Походная трапеза на пути в Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM Капли дождя просачиваются сквозь тентовое покрытие Василий Иванов © ИА REGNUM

На пути в Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM

На мероприятии выступили члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости участникам бронепробега из Казахстана в знак дружбы союзных государств.

Памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM

Построенная колонна перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Построенная колонна перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Подкачка колеса Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Также капсула была вручена директору Государственного краеведческого музея Брянской области Ирине Кулешовой и Алексею Мигалину, руководителю Военно-технического общества. Торжественную церемонию возложения цветов у Брянского мемориала посетил директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов. Он поблагодарил всех участников бронепробега за их цельность и мужественное преодоление преград на своем пути.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM

Отряд казачьего спецназа Юнармии на торжественной церемонии возложения цветов в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин Василий Иванов © ИА REGNUM Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов Василий Иванов © ИА REGNUM

Директор Государственного краеведческого музея Брянской области Ирина Кулешова Василий Иванов © ИА REGNUM

Член Военно-технического общества Азиз-Алибек Хамидов Василий Иванов © ИА REGNUM

Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов Василий Иванов © ИА REGNUM

В своей речи президент Военно-технического общества Алексей Мигалин подчеркнул, что подобного рода мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости у молодежи.

Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Брянского муниципалитета Василий Иванов © ИА REGNUM

Делегация из Белоруссии вручает реликвии президенту Военно-технического общества Алексею Мигалину Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Мигалин и Виталий Свинцов наклеивают звезду на пункт назначения Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске Василий Иванов © ИА REGNUM