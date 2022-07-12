Владикавказ, , 09:34 — REGNUM В Северной Осетии ведутся ремонтные работы в школе в станице Архонской. Она является старейшей в республике. Её первое здание было построено из дерева в 1902 году, второе здание было возведено в 1926 году. Капитально их не ремонтировали ни разу, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Школа на ремонте Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР

Школа №1 вошла в программу капитального ремонта образовательных организаций на текущий год. Работы были начаты 10 мая. В настоящее время в здании ведутся кровельные и электромонтажные работы, на 50% выполнена стяжка полов, установлены пластиковые окна.

Уже 1 сентября 2022 года воспитанники этой школы сядут за парты в обновленном здании. Пока уроки будут вестись в две смены до полного окончания работ, которое запланировано на конец октября 2022 года.