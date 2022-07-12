Кабанский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии ночью 12 июля перевернулся большегруз. Автомобиль перевернулся в кювет на 281 км федеральной трассы Р-258 «Байкал», сообщили в группе «Кабанск-инфо».

ДТП в Бурятии Кабанск-инфо 24/7

«Водитель большегрузного автомобиля произвёл выезд на правую обочину с последующим опрокидыванием с грузом», — говорится в сообщении со ссылкой на данные ГИБДД.

Водителя с полученными травмами госпитализировали в районную больницу.

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