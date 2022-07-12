Омск, 12 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу об убийстве, совершённом в 2013 году, вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Двое братьев признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Установлено, что 21 апреля 2013 года в Омске ранее судимый за убийство 28-летний Владимир Кобызев и его младший брат Михаил Кобызев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили знакомого автослесаря. Мужчина якобы не выполнил обещание отремонтировать их автомобиль. От многочисленных травм автослесарь 7 мая 2013 года скончался в больнице, не приходя в сознание.

На следствии и в суде подозреваемые не признавали вину. Они заявили, что преступление совершил их знакомый. Однако алиби не подтвердилось. Следователю удалось собрать доказательства виновности подозреваемых. В октябре 2021 года уголовное дело направили в суд.

11 июля Советский районный суд назначил Владимиру Кобызеву наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Михаилу Кобызеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда. Владимир Кобызев скрылся от суда до оглашения приговора, его объявили в розыск.

Также суд постановил взыскать с каждого из подсудимых по 500 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда, причинённого представителю потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Якутии вынесен приговор за убийство, совершённое 15 лет назад.

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