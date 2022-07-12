Ярославль, , 09:33 — REGNUM В Ярославле ПАО «ТГК-2» подало иск к наследникам Бориса Немцова. В суде теплоснабжающая компания пытается взыскать долг за теплоэнергию в 2018–2019 годах. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

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Немцов купил квартиру в центре Ярославля после избрания депутатам Ярославской областной думы в 2013 году. В 2015 году политик был убит в Москве. После этого, судя по всему, и начались проблемы с оплатой коммунальных услуг.

Задолженность за два года составляет 96 882 рубля. Ответчиками выступают пять дочерей политика.

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