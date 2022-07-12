Хабаровск, 12 июля 2022, 09:34 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости введения ЧС в регионе федерального уровня.
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«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае остаётся сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения. Якутия уже обратилась с такой просьбой. Меры нами принимаются достаточно серьёзные по тушению огня. Реагировать надо молниеносно», — сказал Дегтярев в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, пожарные Приморья помогут тушить леса на севере Хабаровского края.