Хабаровск, 12 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости введения ЧС в регионе федерального уровня.

Лесной пожар

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«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае остаётся сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения. Якутия уже обратилась с такой просьбой. Меры нами принимаются достаточно серьёзные по тушению огня. Реагировать надо молниеносно», — сказал Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные Приморья помогут тушить леса на севере Хабаровского края.