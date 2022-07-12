Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Ухудшение погодных условий в Санкт-Петербурге стало причиной переноса открытия фестиваля «Опера — всем». Об этом 11 июля заявил глава городского комитета по культуре Фёдор Болтин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Опера всем! Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столицы прошли ливни и грозы, при этом плохая погода ожидается и вечером 12 июля. Поэтому и открытие фестиваля состоится не 12, а 13 июля. Болтин отметил, что организаторы работают над тем, чтобы мероприятие было безопасным и комфортным для всех участников.

Напомним, что открытие фестиваля состоится на Соборной площади Петропавловской крепости 13 июля в 19:00. Жители и гости города услышат произведение Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

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