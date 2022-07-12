Пекин, 12 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Власти Китая в октябре 2022 года запустят свой первый космический аппарат, разработанный для исследования происходящих на Солнце процессов. Об этом 12 июля сообщили в обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук.

NASA Солнце

Передовой космической солнечной обсерватории (ASO-S) состоится с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, передает РИА Новости.

Обсерватория будет изучать формирования и взаимосвязи магнитного поля Солнца, солнечных вспышек и корональных выбросов массы, она будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой 720 км над поверхностью Земли.

Планируется, что после запуска обсерватории удастся детально зафиксировать «солнечный шторм» 25-го цикла солнечной активности.