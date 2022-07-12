Вашингтон, , 09:29 — REGNUM В 2021 году правительство президента США Джо Байдена предоставило Киеву военную помощь на сумму более 8 миллиардов долларов. Это при том, что затраты на войну Америки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в период с 2001 по 2006 год составили 7,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пентагон заявил, что США предоставили Украине военную помощь в размере 8 миллиардов долларов и что эта поддержка будет продолжаться. Американские и европейские лидеры пообещали поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

В последнем случае администрация Байдена объявила на прошлой неделе, что предоставит Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. Эта помощь направляется в ответ на просьбу властей Украины удовлетворить потребности сил обороны страны. Этот вспомогательный пакет включает передовую военную технику, такую как гаубицы и мобильные ракетные системы.