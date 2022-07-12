Ярославль, 12 июля 2022, 09:35 — REGNUM В Ярославле из-за прорыва трубы затопило сразу две улицы. Об этом сообщили жители Дзержинского района города в социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста выложил видео, лаконично сообщив «ЖК Октябрь. Плывём». Из-за начавшегося потопа водой залило улицы Елены Колесовой и Блюхера. О причинах случившегося рассказали в АО «Ярославльводоканале».
Стоит отметить, что из-за подтопления ограничено трамвайное движение. По маршруту №6 транспорт идёт только до остановки «улица Елены Колесовой».