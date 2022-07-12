Ярославль, 12 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ярославле из-за прорыва трубы затопило сразу две улицы. Об этом сообщили жители Дзержинского района города в социальной сети «ВКонтакте».

yarnews.net Потом рядом с жилым комплексом «Октябрь» в Ярославле.

Автор поста выложил видео, лаконично сообщив «ЖК Октябрь. Плывём». Из-за начавшегося потопа водой залило улицы Елены Колесовой и Блюхера. О причинах случившегося рассказали в АО «Ярославльводоканале».

«Сегодня 12 июля в 5 часов утра на Северной Водопроводной станции АО «Ярославльводоканал» зафиксирован скачок напряжения, как следствие — повышение давления и гидравлический удар. С 5:30 оперативная служба АО «Ярославльводоканал» приступила к локальному перекрытию утечки с дальнейшим устранением аварии. В настоящее время аварийный водовод перекрыт, ведутся работы по восстановлению водоснабжения», — пояснили на предприятии.

Стоит отметить, что из-за подтопления ограничено трамвайное движение. По маршруту №6 транспорт идёт только до остановки «улица Елены Колесовой».