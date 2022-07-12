Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Первый снимок, который был сделан в целях науки при помощи телескопа «Джеймс Уэбб», обнародовало 12 июля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своём сайте.

Телескоп Джеймс Уэбб NASA

Как отмечается в заявлении НАСА, с помощью телескопа удалось получить «самый глубокий и четкий на сегодняшний день инфракрасный снимок далекой Вселенной».

При этом глава управления Билл Нельсон во время своего выступления в Белом доме по этому поводу указал, что на этом снимке фактически заснята «маленькая частичка Вселенной».

«Мы заглядываем более чем на 13 млрд лет назад», — добавил глава НАСА.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink осуществила американская компания SpaceX.