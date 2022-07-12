Джакарта, , 09:24 — REGNUM Результаты опроса Indikator Politik Indonesia (IPI) показали, что 61,3% респондентов в Индонезии считают хорошим состояние национальной безопасности, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Условия безопасности большинство оценивает как хорошие или очень хорошие», — говорится в заявлении опроса IPI.

Между тем, 27,7% считают условия национальной безопасности умеренными, ни хорошими, ни плохими.

В контексте национальной правоохранительной системы 1,7% респондентов оценили состояние национальной правоохранительной системы как очень хорошее, а 44,1% — как хорошее. Кроме того, 30,4% респондентов считают, что условия работы правоохранительных органов в стране являются умеренными.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто высоко оценил поддержку Франции в модернизации основной системы вооружения страны.

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