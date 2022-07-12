Пермь, , 09:24 — REGNUM В Перми суд избрал меру пресечения для группы жителей Казани. Они являются фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве, сообщают СМИ.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Четверо участников группы подозреваются в хищении 12,7 млн рублей у матери военнослужащего из Пермского края, погибшего на Украине. Злоумышленников отправили под стражу на два месяца.

Добавим, в мае 2022 года пермячка стала жертвой обмана. Ей поступили телефонные звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они заявили об «утечке персональных данных» и убедили перечислить деньги на «страховые счета». В итоге женщина перечислила мошенникам все сбережения. Более того, она ещё и оформила кредит.

Злоумышленников задержали в Казани. В группу входили четыре человека в возрасте от 20 до 22 лет. При обыске полицейские изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.