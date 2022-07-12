Пермь, 12 июля 2022, 09:24 — REGNUM В Перми суд избрал меру пресечения для группы жителей Казани. Они являются фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве, сообщают СМИ.

Мошенничество по телефону
Мошенничество по телефону
Epp.genproc.gov.ru

Четверо участников группы подозреваются в хищении 12,7 млн рублей у матери военнослужащего из Пермского края, погибшего на Украине. Злоумышленников отправили под стражу на два месяца.

Добавим, в мае 2022 года пермячка стала жертвой обмана. Ей поступили телефонные звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они заявили об «утечке персональных данных» и убедили перечислить деньги на «страховые счета». В итоге женщина перечислила мошенникам все сбережения. Более того, она ещё и оформила кредит.

Злоумышленников задержали в Казани. В группу входили четыре человека в возрасте от 20 до 22 лет. При обыске полицейские изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.