Архыз, Карачаево-Черкесия, 12 июля 2022, 09:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в результате сильных ливней поврежден газопровод в Зеленчукском районе. Без газа остались курортные поселки Архыз и Романтик. Ремонтные работы уже начались, власти обещают, что они завершатся в течение трех суток.
Как ранее предупреждали синоптики, в Карачаево-Черкесии в последние двое суток ожидались сильные ливни со шквалистым ветром, что могло спровоцировать локальные ЧС.
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