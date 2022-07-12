Кабул, 12 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Хотя прошло уже 296 дней с тех пор, как в Афганистане двери школ были закрыты для старшеклассниц, Сухейль Шахин, глава политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил в эксклюзивном интервью Afghanistan International, что не может сказать наверняка, когда откроются школы для девочек.

Darivoa.com Школа для девочек

За это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упорно игнорировали всю внутреннюю и международную критику в отношении закрытия школ для девочек. Однако Шахин выразил надежду, что этот вопрос «будет решён в свете исламских принципов и ценностей».

Корреспондент Afghanistan International спросил Шахина, в чем именно заключаются проблемы на пути к открытию школ для девочек, как понимают лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопрос об открытии учебных учреждений? Сухейль Шахин не стал отрицать разногласий среди лидеров группировки относительно открытия школ и сказал, что в этом вопросе много аспектов, которые «все должны быть решены».

Он подчеркнул, что «мы не против образования. Но мы всегда говорили, что этот вопрос должен решаться в свете исламских ценностей и принципов».

В последние десять месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда избегали ответов на фундаментальные вопросы об образовании девочек, а на вопросы журналистов ограничивались общими ответами, такими, как «подготовка подходящих условий, решение проблемы в свете исламских принципов и продолжение работы о плане открытия школ».

В настоящее время Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам отказано в праве на образование.

После того, как 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, на гражданские и политические права афганских женщин были наложены обширные ограничения. Работающие женщины Афганистана в большинстве случаев лишились своей работы, и ни одна женщина не участвует в политической жизни страны.

Правозащитные организации заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практикуют «гендерный апартеид» в отношении женщин этой страны. Международное сообщество всегда предлагало открытие школ для девочек, формирование инклюзивного правительства и борьбу с международным терроризмом в Афганистане в качестве основных условий признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью Шахин также сказал, что определение «инклюзивного правительства» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличается от точки зрения других стран.

«Это означает, что народ Афганистана участвовал в джихаде против оккупации и имеет право быть в правительстве. У нас нет проблем в этом отношении», — подчеркнул он.

Шахин добавил, что различные деятели из разных этнических групп, участвовавшие в войне против афганского правительства и международных сил, играют определённую роль в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С точки зрения критиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), временный кабинет, сформированный этой группой, является организационной структурой группы и не может быть признан представительным органом.

По прошествии более десяти месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, ни одна страна в мире до сих пор не признала правительство этой группировки.

Многие страны региона и мира подчеркивали, что не признают администрацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до тех пор, пока не будет сформирована всеобъемлющая система.