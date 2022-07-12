Чеджу, Южная Корея, 12 июля 2022, 09:24 — REGNUM 12 июля у берегов Южной Кореи зафиксировали серию подземных толчков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.
Согласно опубликованным данным, пять землетрясений магнитудой от 2,1 до 2,7 произошли в промежутке между 00:41 до 10:38 по местному времени в 102-104 км к востоку от острова Чеджу. Эпицентр находился на глубине 10 км.
Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили об отсутствии какого-либо ущерба.
Известно, что с начала года на Корейском полуострове произошло 36 землетрясений, магнитуда которых превышает 2,0.