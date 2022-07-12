Чеджу, Южная Корея, 12 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 12 июля у берегов Южной Кореи зафиксировали серию подземных толчков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, пять землетрясений магнитудой от 2,1 до 2,7 произошли в промежутке между 00:41 до 10:38 по местному времени в 102-104 км к востоку от острова Чеджу. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили об отсутствии какого-либо ущерба.

Известно, что с начала года на Корейском полуострове произошло 36 землетрясений, магнитуда которых превышает 2,0.