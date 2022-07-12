Париж, 12 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Недостаток продовольственных товаров резко вырос за последний год в супермаркетах во Франции, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на исследование аналитической компании NielsenIQ.

larsen9236 Магазин

С 23 мая по 19 июня совокупный уровень дефицита в магазинах достиг 5,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,2%. Журналисты отмечают, что в наибольшей степени дефицит затронул горчицу, масла, соус, муку и замороженную соленую выпечку.

Вместе с тем количество ряда продуктов питания за тот же период увеличилось в годовом выражении. Это касается плавленого сыра, шоколадных изделий, портвейна, молока для детского питания и заменителя крабового мяса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Le Figaro распространила информацию о том, что министр транспорта Франции Клеман Бон решил потребовать от французских компаний принять меры по борьбе с инфляцией.

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