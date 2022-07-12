Богданович, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM Строительство моста через железнодорожную дорогу в Богдановиче Свердловской области обойдётся в 324 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Двухполосный мост шириной девять метров появится на улице Кунавина. По бокам проезжей части разместят тротуары. Строительство моста призвано сократить нагрузку на федеральную трассу, ведущую в сторону Тюмени. Эта дорога проходит через Богданович.

Строить мост начнут 1 августа 2022 года. Подрядчик должен завершить работы до 2024 года.