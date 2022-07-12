Богданович, Свердловская область, 12 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Строительство моста через железнодорожную дорогу в Богдановиче Свердловской области обойдётся в 324 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Двухполосный мост шириной девять метров появится на улице Кунавина. По бокам проезжей части разместят тротуары. Строительство моста призвано сократить нагрузку на федеральную трассу, ведущую в сторону Тюмени. Эта дорога проходит через Богданович.

Строить мост начнут 1 августа 2022 года. Подрядчик должен завершить работы до 2024 года.