Хабаровск, , 12:41 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Хабаровском крае приводят в порядок старые медицинские учреждения и строят новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате края.

В больнице Minzdrav.gov.ru

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Основные цели — повышение доступности и качества оказания первичной помощи, развитие системы детского здравоохранения.

Так, продолжается возведение новых ФАПов и врачебных амбулаторий — новые учреждения появились или в скором времени появятся в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Ульчском районах, а также районе имени Лазо. В 2022 году в 22-х объектах здравоохранения региона предусмотрен капитальный ремонт.

«Замечательно, что действия проекта коснулись практически всех больниц отдаленных районов края. Потому что теперь в край активно прибывает новое оборудование, причем не только в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но и в учреждения удаленных населенных пунктов. Для того чтобы поставить оборудование, необходимо еще и провести ремонт, а это еще один положительный момент, что лечебные учреждения, которые давно не видели ремонта, серьезно обновляются», — рассказала член Общественной палаты Хабаровского края, главный врач краевой станция переливания крови Оксана Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открыли в Стерлибашевском районе Башкирии.