Майминский район, Алтай, 12 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидером по приросту стал Майминский район, где зарегистрировано пять новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска и Улаганского района.

Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 34 690. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 33 975 человек, жертвами коронавируса стали 672 человека.