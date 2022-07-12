Барнаул, , 09:19 — REGNUM Упрощённый порядок получения российского гражданства на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, означает, что Россия пришла на эти территории всерьёз и надолго, сообщил корреспонденту ИА REGNUM Александр Молотов — руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании. Комментируя соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, он также пояснил:

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отличие от Украины, которые выбрала в отношении своих сограждан, находящихся на территории, подконтрольной Союзным силам, политику запугивания и террора, Россия, максимально упростив процедуру получения гражданства для украинских граждан, показывает, что будет всячески их защищать и поддерживать. Это очень важный и очень позитивный шаг руководства нашей страны, который в то же время накладывает на нас серьёзные обязательства.

Уже сейчас жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей массово получают российское гражданство, а после принятия соответствующего решения Президентом этот процесс ещё более ускорится.

Теперь любой житель Украины понимает, что после того, как населенный пункт, в котором он проживает, будет освобождён от власти нацистов Союзными войсками, он сможет получить российское гражданство, а значит, вправе рассчитывать на системную и постоянную экономическую и политическую поддержку нашего государства — в психологическом плане с учётом целей СВО для людей это очень важно».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом, который подписал накануне, 11 июля российский президент Владимир Путин, упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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