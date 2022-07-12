Лондон, , 09:19 — REGNUM Представитель Великобритании в НАТО заявил, что ведущая роль королевства в предоставлении оружия Украине сохранится при любом преемнике Бориса Джонсона на посту премьер-министра, сообщает 12 июля Financial Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы играли очень важную, ведущую роль на Украине. Мы будем продолжать это делать, — сказал постоянный представитель Великобритании в НАТО Дэвид Куорри в интервью Financial Times. — Очевидно, я не могу говорить о решениях, которые министры будут принимать в будущем, но, по-видимому, в стране существует очень широкая поддержка той роли, которую мы играли и продолжаем играть. Это началось не только что. И вряд ли скоро закончится».

Одиннадцать кандидатов претендуют на место Джонсона после его ухода с поста премьер-министра, и ожидается, что борьба за лидерство займет не менее двух месяцев.

В конце июня Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и другое вооружение еще на 1 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма военной поддержки, оказанной Великобританией Киеву за последние месяцы достигла 2,3 млрд фунтов стерлингов.

«И мы, я уверен, будем продолжать наращивать нашу поддержку, чтобы помочь им [украинцам]… в этой борьбе», — подытожил Куорри.

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