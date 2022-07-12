Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На Камчатке вечером 11 июля из окна квартиры на втором этаже дома выпала двухлетняя девочка. По факту травмирования несовершеннолетней проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Читайте также: На Сахалине из окна выпал шестилетний ребёнок

Удалось установить, что мать ненадолго отлучился и пошла в ванную комнату. Девочка в это время по лестнице двухъярусной кровати залезли на подоконник, открыла окно и выпала со второго этажа.

Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, переломы обеих костей предплечья. Девочка находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в городе Анива из окна дома по улице Ленина выпала шестилетняя девочка.