Минск, 12 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На юге Белоруссии проводятся командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района Гомельской области. Об этом 12 июля сообщило министерство обороны республики в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учений является оценка готовности должностных лиц воинских частей по выполнению учебно-боевых задач, а также совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве личным составом.

Также сообщается, что во время учений отрабатываются охрана и оборона объекта и несение службы на контрольно-пропускном пункте.