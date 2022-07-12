Москва, , 09:16 — REGNUM Президент России своим указам об упрощенном получении гражданства фактически определил границы действия спецоперации, считает депутат Госдумы лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

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«Начинается постепенная интеграция Украины в Российскую Федерацию, ведь если большинство людей там получит наши паспорта, значит, наша идеология, наш взгляд на совместное будущее двух братских народов побеждает. Это уже своего рода референдум», — цитирует Журавлёва Дума ТВ.

Указом президента, по сути, определены границы действия спецоперации, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится упрощенный порядок для получения гражданства страны для всех желающих жителей Украины.

Ранее в упрощенном порядке получить гражданство РФ могли украинцы, проживающие на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новый указ распространяет возможность на всех граждан Украины.

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