Нью-Йорк, США, 12 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Киевский режим сознательно наносит удары по скоплениям мирных жителей Украины для того, чтобы потом обвинить в этом российских военных. Об этом 12 июля заявил на неформальном заседании Совбеза ООН директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Общественная палата Российской Федерации Максим Григорьев

Как указал член ОП России, Киев приглашает западных журналистов в места, где собирает под тем или иным предлогом мирных жителей, затем наносит по ним удар, предлагая СМИ Запада фиксировать эту кровавую постановочную картину.

«Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших. Это делается ровно по той же схеме, как это делали «Белые каски» в Сирии», — сказал он.

Кроме того, лично побывавший на Украине Григорьев, предоставил большое количество видеопоказаний свидетелей, которые подтверждают его слова.

«Большая часть Мариуполя уничтожена именно украинскими военными, которые понимали, что в него не вернутся», — пояснил член ОП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике