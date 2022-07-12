Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время обильных дождей поздним вечером и в ночь на 12 июля выпало до 20 мм осадков. Об этом 12 июля сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Вечером непогода вновь накроет город.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

В Петербурге значительно ухудшились погодные условия в связи с приближением циклона «Зельда», принесшего обильные дожди и грозы. Также синоптики обещали при грозе порывистый ветер местами скоростью до 28 м/с.

Александр Колесов отметил, что все опасные явления минувшей ночью прошли восточнее Петербурга, около города Шлиссельбурга в Ленобласти. Там даже выпал град.

«В Санкт-Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя», — сообщил метеоролог.

Утром в Петербурге установилась спокойная погода. Днем воздух в Петербурге прогреется до 30 градусов. Но вечером опять ожидается непогода. Петербуржцам стоит опасаться гроз, града, а также шквального ветра.

Напомним, что из-за непогоды в Санкт-Петербурге повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого.