Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Около 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли российско-украинскую границу за сутки. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что без участия украинских властей из опасных зон Украины и из Донбасса в Россию за предшествующие сутки было эвакуировано более 22 тыс. человек, в том числе почти 3,5 тыс. детей. Такие данные 11 июля привёл начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.