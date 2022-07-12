Омск, 12 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Следователи в Омске проводят проверку по факту несчастного случая с полуторагодовалым ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Николай Чеканов ИА REGNUM Окна жилых комнат

По предварительным данным, в квартире на улице Сурикова, расположенной на втором этаже, находилось четверо детей. Мать, уходя, оставила младших детей со старшей 11-летней дочерью. Примерно в 17:30 по местному времени полуторагодовалый мальчик выпал из открытого настежь окна. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, он госпитализирован в медучреждение в стабильно тяжёлом состоянии.

Следователи в ходе проверки дадут оценку действиям матери мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в городе Анива из окна дома по улице Ленина выпала шестилетняя девочка.

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